Sağlık çalışanlarından kreş talebi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, kentte sağlık çalışanlarının çocuklarının faydalanabileceği kreş açılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının, çocuklarının bakımı ve temel eğitimleri konularında sorun yaşadıklarını ve en kısa sürede kreş açılmasını beklediklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığının 2014 yılında yayınladığı ve valiliklere gönderdiği genelgeyle sağlık kuruluşlarında çalışan personelin 0-6 yaş grubundaki çocuklarının kreş imkanlarının tespit edilmesi, 50 ve üzeri çocuğun bulunduğu kuruluşların bünyesinde kreş açılmasını istediğini hatırlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Yayınlanan bu genelge sayesinde bir umutla kreş açılmasını bekleyen sağlık çalışanlarımız bugüne kadar herhangi bir kreş veya gündüz bakım evinin açılmamış olmasının hayal kırıklığını yaşamaktadır. Bu genelgeye istinaden, tüm sağlık çalışanlarımız özellikle de çoğunluğu bayan olmak üzere yaklaşık bin 500 personeli olan Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde fedakarca görevlerini yapan arkadaşlarımız için büyük önem arz etmektedir. Kreşin bulunmaması çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Kreş uygulamasının bir an önce hayata geçirilmesini yetkililerden ve idarecilerden önemle talep ediyoruz."