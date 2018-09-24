Sağlık Bakanı Yardımcısı Güven’den Vali Kamçı’ya ziyaret

KAYSERİ (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Güven, Vali Kamçı'yı ziyaret etti.

Güven'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Kamçı, "Erciyes Üniversitesi Rektörü iken beraber çalışma fırsatı bulduğumuz sayın Güven’in, Bakan Yardımcısı olması bizi sevindiriyor." ifadesini kullandı.

Güven de göstermiş olduğu misafirperverlik ve nazik karşılamadan dolayı Vali Kamçı’ya teşekkür etti.

Ziyarette, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Talat Hakan Erdem ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli de hazır bulundu.

