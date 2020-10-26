Sağlık Bakanı Açıkladı! İşte 26 Ekim 2020 Pazartesi Koronavirüs Tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 2198 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1780 oldu, 1618 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 316 bin 8'e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 2198 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1780 oldu, 1618 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 316 bin 8'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.