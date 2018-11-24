Sağlık Bakan Yardımcısı Güven'den Vali Günaydın'a ziyaret

KAYSERİ (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammed Güven, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Bakan Yardımcısı Güven, göreve yeni başlayan Vali Günaydın'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Kendisinin de kentte uzun yıllar görev yaptığını anımsatan Güven, kentin özellikle sağlık alanındaki ihtiyaçları konusunda ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Günaydın ise, Erciyes Üniversitesi rektörlüğünden bakan yardımcılığına atanan Güven'e görevinde başarılar diledi.