Sağlık alanında ortak çalışma başlatıldı

ANKARA (AA) - Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ankara Şubesi Başkanı Yaprak Üstün, Muayenehaneler Derneği ile başlattıkları proje kapsamında sağlık hizmetinin kaliteli sunumunu sağlamak ve hasta memnuniyetini en ileri seviyeye yükseltmek amacıyla ortak çalışma yapacaklarını belirtti.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ankara Şubesi Başkanı Üstün, Muayenehaneler Derneği Başkanı Cihangir Çakıcı ile sağlık alanında birlikte çalışma ve projeler hazırlama konusunda protokol yaptıklarını söyledi.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ankara Şubesinde, Çakıcı ile bir araya gelen Üstün, sağlık hizmetinin kaliteli sunumunu sağlamak ve hasta memnuniyetini en ileri seviyeye yükseltmek istediklerini aktardı.

İlk etapta 22 ayrı uzmanlık alanından yüzlerce üyesi olan Muayenehaneler Derneği ile bir toplantı düzenleyeceklerini anlatan Üstün, şöyle konuştu:

"Hem bizim üyelerimizi hem de muayenehaneler derneği üyelerini bir araya getirmek itiyoruz. Yapılacak bu toplantılar sonucunda sağlık alanında işbirliğini sağlayarak, ortak sorunlara çözüm üretmeyi hedefliyoruz. İnşallah her yönüyle ilerleyen ülkemizde yapılan bu birliktelikler sağlık alanında da dünya standartları üstüne çıkmamıza vesile olacaktır. Bir başlangıç yaptık, inşallah bu ortak çalışma kararı hayırlara vesile olur."

Çakıcı da 2013 yılından beri faaliyet gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir taraftan üye sayımızı artırırken diğer taraftan da muayenehane hekimlerinin ortak sorunları için ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunuyoruz. En son olarak muayenehane hekimlerinin yazdıkları reçete ve raporların Sosyal Güvenlik Kurumunca kabul edilmesi ve bunun için gerekli düzenlemelerin yapılması için Sağlık Bakanlığımıza yazılı girişimde bulduk."