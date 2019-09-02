Sağlığı tehdit eden yanıltıcı yayınlara 564 kez müeyyide uygulandı

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan yazılı açıklamada, Üst Kurul ile ilgili kamu kurumlarına telefon, CİMER veya sosyal medya gibi değişik mecralardan gelen şikayetler üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu vurgulandı.
Milletin yanında olan RTÜK'ün insan sağlığıyla oynayarak haksız kazanç elde eden yayın kuruluşlarına karşı etkin bir mücadele yürüttüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
RTÜK kararlarının yargı denetimine tabi olması ve zaman zaman mahkemelerden aksi kararların alınması nedeniyle söz konusu yayınların özellikle uydu platformlarında görülmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Ayrıca, Üst Kurul tarafından uygulanan lisans iptallerine rağmen, teknik imkanları kullanarak farklı frekanslara geçme gibi metotlarla halkı yanıltıcı yayınlarına devam eden radyo ve televizyonlara karşı RTÜK, kararlı mücadelesini sürdürecektir. Vatandaşın sağlığına kasteden yayınlarla alakalı RTÜK'ün sorumluluğunun yanında başka kamu otoriteleri de sorumlu, yetkili ve ilgilidir. Bu minvalde bahse konu yayınlara ilişkin ortak bir mücadele sürdürülmesi şarttır. Çocuk ve gençler başta olmak üzere toplumun tamamının sağlığının korunması hususunda çok hassas olan Üst Kurul, konunun muhatabı olan devlet kurumlarıyla iş birliği halinde sorumluluğunu yerine getirmeye devam edecektir."