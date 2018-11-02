Sağdan direksiyonlu yerli otobüs İngiltere'de görücüye çıktı

ANKARA (AA) - MUHAMMED BOZTEPE - Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Euro Bus Expo 2018'de görücüye çıkan Visigo HyPer RHD'den 2019 yılında 30 ile 40 arası satış beklediklerini belirtti.

Anadolu Isuzu'nun yeni markası "AOS"un yerli üretim sağdan direksiyonlu otobüsü Visigo HyPer RHD, İngiltere Birmingham'da düzenlenen Euro Bus Expo 2018'de tanıtıldı.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EuroBus Expo 2018'e ilk defa katıldıklarını, fuarda sergiledikleri Visigo'nun fiziki olarak yeni olmadığını, Avrupa'da satılan 2 tipi bulunduğunu söyledi.

İngiltere pazarı için ürettikleri sağdan direksiyonlu Visigo HyPer RHD'nin ilk versiyonunu Euro Bus Expo 2018'de sergilediklerini belirten Arıkan, "Bu ürünün arkasında diğer ürünler gelecek. Önümüzdeki 3-4 senelik planda ilk etapta sağdan direksiyonlu bir midibüs, arkasından da toplu taşımayla ilgili sağdan direksiyonlu '12 metre' çalışmalarımız var." diye konuştu.

Arıkan, 3-4 yıl içinde sağdan direksiyonlu pazarları için daha zengin bir portföye sahip olacaklarını vurgulayarak, "Bu sadece İngiltere için değil. İrlanda, Kuzey İrlanda, Malta, KKTC, Güney Kıbrıs, Singapur, Hong Kong gibi ülkelere de yayılacak. Kuşkusuz rakip çok. Her alanda olduğu gibi rakipler var. Fakat Türkiye'nin otobüs üretiminde gitgide artan bir gücü var." ifadelerini kullandı.

- "2-3 sene içinde ürün portföyünde ciddi bir atılım olacak"

Kendi ürünleri olan otobüsü Isuzu'dan ayrı geliştirdiklerini anlatan Arıkan, 1987'den beri üretim yaptıklarına, 1994'ten beri de ürettikleri araçları ihraç ettiklerine işaret etti.

Tuğrul Arıkan, ihracatta 1994 ile 2014 arası daha çok küçük otobüsler üzerinde yoğunlaştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"2014'ten sonra büyük otobüs Visigo'yu, toplu ulaşım için 12 metre Citiport'u ürettik. Şimdi toplu ulaşım için önümüzdeki yıl üretimimizi '18 metre'ye çıkarıyoruz. Sağdan direksiyonlu versiyonlarını çalışıyoruz. Hem dizel hem de elektrikli tipleri üzerinde çalışıyoruz. Gittikçe ürün portföyü de zenginleşiyor. Hesaplarımıza göre 2-3 yıl içinde ürün portföyünde ciddi bir atılım olacak."

Bu işte Ar-Ge'nin önemli olduğuna değinen Arıkan, "Ürünler, standart gibi görünmekle birlikte aslında her ülkede, içi ve dışında bazı şeyler değişiyor. Regülatif anlamda bazı şeyler değişiyor. İşte bunların o uyumunu ancak Ar-Ge'nin gücüyle sağlayabiliyoruz. Ar-Ge, aynı zamanda üretimi de yönlendiriyor." değerlendirmesini yaptı.

- 2019'daki satış beklentisi

Fuarla ilgili beklentilerini de aktaran Tuğrul Arıkan, şunları söyledi:

"Çok iyi bir teşkilatımız var. İrlanda'da bir gruba, hem İrlanda hem Kuzey İrlanda hem de İngiltere distribütörlüğünü verdik. Başarılı bir grup ve bu işte yetkin. 2019'da Visigo HyPer RHD'den 30 ile 40 arası satış bekliyoruz. Sonraki yıllarda bu sayı gittikçe artacak. Tabii en önemli şeylerden biri; iş artık satmakla bitmiyor. Satış sonrası aracın arkasında durmamız lazım. Her yerde, her ülkede çok ciddi anlamda kapsamlı satış sonrası teşkilatları kuruyoruz. Burada da benzer şekilde kurmuş durumdayız. Distribütörümüz bunu sağlayacak ama biz de arkasında duracağız, eğitimlerini, müşteri hizmetlerini çok yakından takip edeceğiz."

Arıkan, iki sene içinde yıllık 100 Visigo satış rakamına ulaşabileceklerini işaret ederek, "Tabii yeni ürünlerimiz de eklenecek. Sağdan direksiyonlu pazarlarda, yeni ürünlerle 3-4 yıl sonra 200'leri aşan bir satışa ulaşmış oluruz." şeklinde konuştu.

Toplam ihracatlarının 100 milyon doları aştığını dile getiren Arıkan, hedeflerinin 5 yıl içinde bu rakamı iki katına çıkarmak olduğunu belirtti.

- "Finansman kaynaklarının artırılması bize büyük katkılar yapacak"

Finansman güçlerinin yüksek olması kadar finansman maliyetinin de düşük olması gerektiğini ifade eden Arıkan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ihracatta en önemli kaynaklarından biri Türk Eximbank kaynakları. Eximbank kaynaklarının daha yoğun bir şekilde tarafımıza sunulmasını istiyoruz. Eximbank kaynakları ne kadar artabilirse, projeler de o kadar desteklenebilir. Özellikle toplu ulaşımda muhatabınız yabancı ülkelerdeki kamu teşkilatları. Buralarda bu operatörlere finansman sunmanız lazım. Eximbank'ın bu anlamda yabancı ülkelerdeki kamu ile olan alışverişlerde finansman kaynaklarını geliştirmesi bize çok katkı sağladı. İşlerimize çok olumlu yansıdı. Bu anlamda Eximbank kaynakları ile diğer finansman kaynaklarının artırılması ama maliyetin de ucuzlaması bize büyük katkılar yapacaktır."

- "Çekici, kurtarıcı, taşıyıcı araçlar grubunda bir ihtiyaç var"

Türk savunma sanayisinde ciddi bir büyüme potansiyeli olduğunu vurgulayan Arıkan, bu alanda yerli ve milli yaklaşım gerektiğini ifade etti.

Savunma sanayisinde önemli bir dışa bağımlılık olduğunu dile getiren Arıkan, bunun kırılması gerektiğine dikkati çekti.

Lojistik amaçlı kullanılan çekici, kurtarıcı, taşıyıcı araçlarda bir ihtiyaç olduğuna işaret eden Arıkan, şöyle konuştu:

"Biz de bu alanda Çek Tatra Grubu ile bir iş birliği yaptık. Bu araçların Türkiye'deki üretimi için adımı attık. Bir projeyi aldık, önümüzdeki 2 yıl içinde teslim edeceğiz. Şimdi diğer projelerde de Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birimlerine ve Savunma Sanayi Başkanlığına gerekli çalışmaları yapıyoruz. "

- "Çok başarılı neticeler aldık"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yükünü taşımaya hazır olan "Seyit" hakkında da bilgi veren Arıkan, "Seyit, hem kurtarıcı hem taşıyıcı hem de çekici araç grubuna hitap ediyor. 6x6'dan başlayıp istediğiniz kadar yukarı doğru gidebilirsiniz. Çok güçlü bir araç. Türkiye'de de testlerimizi yaptık. Gerçekten çok başarılı neticeler aldık." dedi.

Tuğrul Arıkan, Türk savunma sanayisinde başarı göstermelerinin ardından ihracat hamlelerine başlayacaklarına da sözlerine ekledi.