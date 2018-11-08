Safranbolu'da bağımlılıkla mücadele toplantısı

KARABÜK (AA) - Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer başkanlığında bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık binasında yapılan toplantıda konuşan Ürkmezer, toplumun geleceği için bağımlılıkla etkin mücadele edileceğini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelenin tek bir kurum ve kişinin işi olmadığını ifade ede Ürkmezer, "Bağımlılıkla mücadele toplumsal bir meseledir. Hep beraber ortak mücadele etmemiz gerekiyor. Biz de hep birlikte mücadele vereceğiz. Bize sağlam nesiller lazım. Çok iyi yetişmiş, bilgi, teknoloji birikimi, mesleki anlamda iyi yetişmiş, hem de milli manevi değerlere sahip çıkan nesiller lazım." diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadelede yeni fikirler ve projelerin hayata geçirilmesine her kesimin katılması gerektiğine vurgu yapan Ürkmezer, başta aileler ve gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.