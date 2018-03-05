Safranbolu lokumu kadınların elinde tatlanıyor

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinin önemli lezzetlerinden lokum, kadınların ellerinde tatlanarak tüketiciye ulaşıyor.

Safranbolu'da 1942 yılından bugüne lokum imalatı yapan firmanın kadınların "anne özeni" hassasiyetinden yola çıkarak yeni açtığı tesiste 20 kadın istihdam edildi.

Kadın ağırlıklı imalathanede az sayıda erkek çalışan da bulunurken, imalatın önemli safhalarında kadınlar yer alıyor.

Lokum firması sahibi Erdinç Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 76 yıldır lokum, helva, şekerleme, üretim ve satışı yaptıklarını söyledi.

Safranbolu lokumunun daha yumuşak olması ve katkı maddesi bulunmaması nedeniyle Türkiye ve dünyada ismi bilinen, aranan bir lezzet haline geldiğini anlatan Sezer, "Böyle olunca farklı yerlerden, farklı taleplerle karşılaştık. Bu talepleri de karşılayabilmek için yeni bir üretim tesisi kurmamız gerekti. Burada daha çok kadın çalışanlara istihdam sağlamaya özen gösterdik. Kadınların, bu işlerdeki özenleri ve titizliklerinden de faydalanmak istiyoruz." diye konuştu.

Kadınların çok titiz çalıştığını vurgulayan Sezer, "Kadınların, temizlik ve titizliğinden işlerine karşı evlerinde gördüğümüz bir 'anne özenini' de lokum üretiminde görebileceğimizi umut ederek istihdam programı yaptık." dedi.

Safranbolu'da her geçen yıl artan bir turizm potansiyeli olduğunu aktaran Sezer, Türk insanının gittiği her yerden hediye götürme adeti olduğunu, Safranbolu'nun da lokumunun çok rağbet gördüğünü belirtti.

Sezer, 12 çeşit lokumları olduğunu ancak çifte kavrulmuş ve özellikle safranlı lokumun misafirler tarafından tercih edildiğini aktardı.

"Kadın istihdamına önem verilmesinden mutluyuz"

Firmada 10 aydır gıda teknikeri olarak çalışan Tuğba Ulusoy da Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'nde gördüğü ilanla işe başladığını kaydetti.

Çalışanların iş takibinden sorumlu olduğunu anlatan Ulusoy, "Kadın arkadaşlarımız sabah lokumları tezgaha atar. Islatılıp soyulur, kesim için hazırlanır. Kesilen lokumlar kutu boyutlarına göre doldurulur tartılır ve ambalajlanır." dedi.

Firmanın kadın istihdamına önem vermesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Ulusoy, kadın istihdamında artış sağlandığını, hem firma hem de çalışanlar adına bu durumun çok güzel olduğuna değindi.

"Biz her şeyin üstesinden gelen insanlarız"

Firmada 8 ay önce işe başlayan Selma Öztürk ise tavsiye üzerine iş başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Severek çalıştığını anlatan Öztürk, "Sabah geldiğimizde kalıpları atıp açıyoruz, ardından kesmeye veriyoruz. Sonra doldurma yapıyoruz. Kadınlar genelde her işi başarır. Burada kadın sayısı bence yeterli çünkü biz her şeyin üstesinden gelen insanlarız kadın olarak. Ben 20 yıldır çalışıyorum ama burasını severek çalışıyorum. Ben İstanbul'da çalışıyordum, keşke daha önce gelseydim de çalışsaydım." ifadelerini kullandı.