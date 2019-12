Safranbolu bu yıl nüfusunun 26 katı turist ağırladı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "korumanın başkenti" unvanıyla anılan 50 bin nüfuslu Safranbolu ilçesi, bu yıl 1 milyon 300 bini aşkın turisti ağırladı.

''Safranbolu'da Zaman'' belgeseliyle 1977'de koruma ve turizm alanında ilk adımlarını atan ilçe, 17 Aralık 1994'te UNESCO'ya alındıktan sonra turist ağırlamaya başladı.

Aradan geçen 25 senede yaklaşık 16 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, tarihi konaklarıyla ünlü ilçe, dünyadaki kültür turizminin en önemli cazibe merkezlerinden biri oldu.

Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında gösterilen ''müze kent'' konumundaki ilçe, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere ülkenin her köşesinden ağırladığı yerli ziyaretçilerin yanı sıra Çin, Tayvan, Japonya, Almanya, İtalya ve Güney Kore gibi dünyanın her bölgesinden turistlerin akınına uğruyor. "Turizm ivmesini her geçen gün artırıyoruz"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm ivmesini her geçen gün önemli oranda artırdıklarını söyledi.

İlçenin yaklaşık 4 bin yatak kapasitesi bulunduğunu ve bunun da kontrollü şekilde artırıldığını anlatan Ürkmezer, "Safranbolu sadece ülkemizin değil dünyanın önemli bir eseridir. Yüzyıllardır korunarak hep gelecek kuşaklara aktarılmış. Şimdi biz de koruyarak gelecek kuşaklara aktarmanın mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.

Günübirlikçilerle ziyaretçi sayısı 1 milyon 300 bini aştı

Yılın 365 gününde yerli ve yabancı misafirleri Safranbolu'da ağırladıklarına işaret eden Ürkmezer, "Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden yerli ve yabancı misafirlerimiz bölgeye geliyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini onlara sunuyoruz. Bu yıl ilçemize yaklaşık 350 bin konaklamalı misafirimiz geldi. Bu rakam günübirlikçilerle 1 milyon 300 bini aştı." ifadelerini kullandı.

Safranbolu'da yabancı turist potansiyeline bakıldığında Uzak Doğu ülkelerinden gelenlerin ağırlıkta olduğunu bildiren Ürkmezer, ilçenin otelleri, konakları, hanları ve hamamları, kanyonları, cam terası, mağarası, gölleri ve tarihi çarşısıyla yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamayı sürdüreceğini kaydetti.