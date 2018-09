Safkan atlar yarıştı, okçular gösteri sundu

- Tarım ve Orman Bakanlığı ile Eskişehir Valiliği iş birliğiyle düzenlenen 2018 yılı Sonbahar Mahalli At Yarışları'nın ikinci etabı Mahmudiye ilçesinde gerçekleştirildi - Yarışlar arasında Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk Kulübü tarafından hazırlanan "yaya ve at üzerinde ok atma, at üzerinden kılıçla hedef karpuzları kesme" gibi gösteriler yoğun ilgi gördü