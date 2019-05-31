Sadr'dan Irak Başbakanı'na 'Kerkük çağrısı'

BAĞDAT (AA) - Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi Kerkük'teki güvenlik zafiyetini çözmek için harekete geçmeye çağırdı.

Sadr, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Kerkük, yolsuzluğun ve ulusal çatışmanın kurbanıdır. Ey hükümet, ya siz bir şeyler yapın ya da izin verin biz müdahale edelim." ifadesini kullandı.

Kerkük ilinin kurtarılması çağrısında bulunan Sadr, şöyle devam etti:

"Güneydeki iller yolsuzluk ve fakirlik sorunu yaşıyor. Ülkenin orta kesimindeki illeri çatışmalar ve yolsuzluklar bitkin düşürdü. Diyala, Kerkük, Salahaddin, Enbar ve Musul illeri ise mezhepçiliğin ve yolsuzluğun kurbanı oldu. Dinleyin, anlayın ve iş işten geçmeden durumu düzeltin."

Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında dün art arda meydana gelen 6 bombalı saldırı sonucu 4 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın kent merkezlerindeki saldırı tehdidi en aza indirilmesine rağmen örgüt kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.