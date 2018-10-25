Sadettin Saran öğrencilerle bir araya geldi

GAZİANTEP (AA) - Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, GAGİAD tarafından düzenlenen "Mezun Olmak Yeterli mi?" konulu söyleşiye katıldı.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelen Saran, iş hayatından, spora deneyimlerini paylaştı.

Spor bursuyla Amerika'da Makine Mühendisliği eğitimi aldığını ifade eden Saran, girişimciliği sayesinde iş dünyasında yükseldiğini söyledi.

Başarısının en büyük sırlarından birinin de takım ruhu olduğuna dikkat çeken Saran, pozitif enerjisi yüksek insanlarlarla çalıştığını kaydetti.

Türkiye'ye döndükten sonra bir süre işsiz kaldığını anlatan Saran, "Amerika'da kalırsam ufak bir balık, ama ülkeme dönersem bir gölde büyük bir balık olarak kalırım diye düşündüm. Döndükten sonra 9 aya yakın işsiz kaldım. Hata yaptığımı düşündüğüm oldu. Kimin kapısını çalsam ret cevabı aldım. Hiçbir zaman pes etmedim. Sizler de pes etmeyin, hayallerinizden vazgeçmeyin. Ne zaman kaybedersiniz biliyor musunuz? Düştüğünüzde, yenildiğinizde değil pes ettiğinizde kaybedersiniz." dedi.

Üniversite okurken de televizyonculuğa dair projeleri olduğunu, bu konuda çok eziyetler çektiğini aktaran Saran, şunları kaydetti:

"Türkiye'de özel televizyon kavramı yoktu. İçerik konusunda farlı şeyler yaratmak istedim. Bir yatırımcı da buldum. Amerika'ya döndüm. Param bitti, otostop çektim, parklarda yattım. Bunları niye söylüyorum? Zor şartlardı ama inandım. Hemen şirketimi kuramadım, sermayem yoktu. Onlarca kapı çaldıktan sonra bir Amerikan şirketinde deneme sürecine girdim. Deneme sürecinde de hayallerimi gerçekleştirmek için boş durmadım. Bugün içerik işinde dünyada ilk beşteyiz. Doğru insanlarla, doğru projelerde çalıştım. Genelde yaptığımız işlerde öncü oldum. Spor hayatıma çok şey kattığı için spor kanalı kurdum. İkincisinin de hazırlığı sürüyor."

Söyleşiye, öğrencilerin yanı sıra GAGİAD Başkanı Bora Tezer ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi de katıldı.



