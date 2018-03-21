Sadece kimlikle gidilebilecek 3 ülke 6 şehir

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, sadece kimlikle gidilebilecek 3 ülkeden 6 şehir olduğunu belirtti.

Enuygun.com açıklamasında görüşlerine yer verilen Türk vatandaşlarının pasaport olmadan, sadece kimlik kartıyla gidebileceği bu şehirlerin aynı zamanda en çok uçak bileti alınan şehirler arasında bulunduğuna dikkati çekti.

Enuygun.com üzerinde yurt dışı bilet satışlarında genellikle Batum, Lefkoşa, Kiev ve Odessa'nın ilk sıralarda yer aldığını bildiren Enuygun.com Seyahat Analisti Hacıbayramoğlu, "Türk vatandaşlarının bu şehirlere ilgi göstermesinde turistik ve tarihi yerlerinin yanı sıra pasaporta ve vizeye gerek duymadan, kolayca gidiliyor olmasının etkisi çok. Pasaport ve vize işlemleri hem zaman alıyor hem de oldukça masraflı. Bu nedenle sadece kimlik kartıyla seyahat edilebilmesi büyük bir avantaj sağlıyor" ifadelerini kullandı.

1 Haziran 2017'den itibaren pasaportsuz da gidilebilen Ukrayna'nın başkenti Kiev'in parkları ve geniş meydanlarıyla dikkati çeken bir şehir olduğunu belirten Hacıbayramoğlu, "Ancak deniz kıyısında bir yere gitmek isterseniz Odessa'yı tercih edebilirsiniz, Üstelik bu şehirde güzel plajlar ve ünlü kulüpler var. Türkiye'den iki şehre de direkt uçak seferleri var" değerlendirmesinde bulundu.

Hacıbayramoğlu Türk vatandaşlarının en çok gittiği şehirlerin başında gelen Batum ve Tiflis'e ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Gürcistan'ın Karadeniz'e kıyısı olan en turistik şehri. Öyle ki Artvin'den Batum'a günübirlik gidenler de çok oluyor. Geniş sahili, güzel meydanları ve tarihi eserleri Batum'u turistler için cazip kılan şeyler. Gürcistan'ın başkenti Tiflis ise eski çağlardan kalan çok sayıda tarihi esere ev sahipliği yapıyor. Üstelik Gürcistan'da yeme içme ve konaklama fiyatları da uygun"

Türk vatandaşlarının sadece kimlik kartıyla gidebileceği bir diğer rota olan Kıbrıs'la ilgili de önerilerini paylaşan Hacıbayramoğlu, "Uzun süren ılıman havasıyla 6-7 ay boyunca deniz tatili yapabileceğiniz Kıbrıs'ta görmeniz gereken Girne, aynı zamanda adanın en tarihi ve turistik şehirlerinden. Limanı, tarihi yapılarının yanı sıra konforlu otelleri var. Başkent Lefkoşa ise adanın en büyük şehri. Kıbrıs'ta imkanınız varsa Gazimağusa ya da Bafra bölgesini de gezebilirsiniz" ifadelerini kullandı.





