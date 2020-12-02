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Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bu akşam neden yok? Kanal D yayın akışı
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz bu akşam yeni bölümü yayında olmayacak. Peki, Sadakatsiz 9. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Genel 02.12.2020, 14:16
Sadakatsiz bu akşam neden yok?
KanalD ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka dizisi pandemi nedeniyle gerçekleşen bir sağlık sorunu sebebiyle izleyicisi karşısına çıkamayacak. Dizinin ise bu akşam yeni bölümü yerine tekrarı ekranlarda olacak.
Sadakatsiz 9. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Sadakatsiz 9 yeni bölümü 9 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da ekranlarda olacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 TEKRAR Sihirli Annem
09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?
11:00 TEKRAR Fatmagül'ün Suçu Ne?
13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta
16:00 YENİ BÖLÜM Yatıya Misafirim Var
20:00 TEKRAR Sadakatsiz
23:30 TEKRAR Bir Annenin Günahı
01:45 TEKRAR Yatıya Misafirim Var
04:15 TEKRAR Küçük Ağa