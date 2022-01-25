Sadakatsiz yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı
Sadakatsizden kötü haber geldi. başrol oyuncu cansu derenin koronavirüse yakalanması nedeniyle yeni bölüm bu hafta yayınlanmayacak
Her hafta reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinden izleyiciyi üzen haber geldi. Sadakatsiz 26 Ocak 2022 çarşamba akşamı ekranlara gelen bölüm yayınlanmayacak. O akşam Sadakatsiz'in olduğu saatte Kanal D'de Yarından Sonra filmi ekranda olacak...
Kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Melis Sezen gibi yıldız isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmıyor. Sadakatsiz dizisi yayınlanmama sebebi Cansu Dere’nin koronavirüs testi pozitif çıkması nedeniyle yeni bölümlerin çekilmemesi.
26 Ocak - Çarşamba
07:00 TEKRAR Sihirli Annem
09:00 CANLI Neler Oluyor Hayatta?
11:00 TEKRAR Yaprak Dökümü
13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta
16:00 TEKRAR Arka Sokaklar
18:45 CANLI Kanal D Ana Haber
20:00 Yarından Sonra
22:30 TEKRAR Sadakatsiz
01:00 Yarından Sonra
03:00 TEKRAR Gelinim Mutfakta
05:15 TEKRAR Asi