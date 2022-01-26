Sadakatsiz bugün var mı yok mu? İşte 26 Ocak Kanal D yayın akışı

Her hafta reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinden izleyiciyi üzen haber geldi. Sadakatsiz 26 Ocak 2022 çarşamba akşamı ekranlara gelen bölüm yayınlanmayacak. O akşam Sadakatsiz'in olduğu saatte Kanal D'de Yarından Sonra filmi ekranda olacak...

Kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Melis Sezen gibi yıldız isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmıyor. Sadakatsiz dizisi yayınlanmama sebebi Cansu Dere’nin koronavirüs testi pozitif çıkması nedeniyle yeni bölümlerin çekilmemesi.

26 Ocak - Çarşamba

07:00 TEKRAR Sihirli Annem

09:00 CANLI Neler Oluyor Hayatta?

11:00 TEKRAR Yaprak Dökümü

13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

16:00 TEKRAR Arka Sokaklar

18:45 CANLI Kanal D Ana Haber

20:00 Yarından Sonra

22:30 TEKRAR Sadakatsiz

01:00 Yarından Sonra

03:00 TEKRAR Gelinim Mutfakta

05:15 TEKRAR Asi