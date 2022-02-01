Sadakatsiz bu hafta var mı yok mu? İşte 2 Şubat Çarşamba Kanal D yayın akışı

Her hafta reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinden izleyiciyi üzen haber gelmişti. Kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Melis Sezen gibi yıldız isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmıyor. Sadakatsiz dizisi yayınlanmama sebebi Cansu Dere’nin koronavirüs testi pozitif çıkması nedeniyle yeni bölümlerin çekilmemesi.

Kanal D’nin, her Çarşamba akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a, Melis Sezen ve Berkay Ateş’ in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Sadakatsizden kötü haber geldi. başrol oyuncu cansu derenin koronavirüse yakalanması nedeniyle yeni bölüm geçen hafta yayınlanmamıştı. Yeni bölüm 2 şubat 2022 de yayında olacak.

2 Şubat - Çarşamba

07:00 TEKRAR Sihirli Annem

09:00 CANLI Neler Oluyor Hayatta?

11:00 TEKRAR Yaprak Dökümü

13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

16:00 TEKRAR Arka Sokaklar

18:45 CANLI Kanal D Ana Haber

20:00 YENİ BÖLÜM Sadakatsiz

23:30 TEKRAR Yargı

02:30 TEKRAR Gelinim Mutfakta

04:45 TEKRAR Asi

Volkan ve Leyla yeni bir iş birliği içine girerken, Ali’nin Aras hakkındaki hangi sözleri herkesi dehşete düşürecektir?

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün konusu şöyle;

Asya yaşananların ardından çareyi Aras ile arasına mesafe koymakta bulurken, Aras Asya’nın güvenini yeniden kazanmaya kararlıdır. Derin’in başına açtığı belayı çözmek için girdiği yol onu daha da büyük bir tehlikenin içine sokar. Volkan ve Leyla yeni bir iş birliği içine girerken, Ali’nin Aras hakkındaki hangi sözleri herkesi dehşete düşürecektir?

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de...