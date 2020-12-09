Sadakatsiz 9. bölüm bu akşam yayınlanacak mı? 9 Aralık Kanal D yayın akışı
Sadakatsiz 9. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Sadakatsiz 9. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Aradan geçen iki yılın sonunda Volkan geri dönüyor. Asya'nın karşısına çıkan Volkan içinde taşıdığı derin öfke ile eski karısı bir savaşa başlamanın hazırlığını yapıyor. Ali'yi de kendi tarafına çekmeye çalışan Volkan, Asya'ya neler yapacak?
Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!
Sadakatsiz 9 yeni bölümü 9 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da ekranlarda olacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
9 Aralık - Çarşamba
09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?
11:00 TEKRAR Fatmagül'ün Suçu Ne?
13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta
15:45 YENİ BÖLÜM Yatıya Misafirim Var
18:45 CANLI Kanal D Ana Haber
20:00 YENİ BÖLÜM Sadakatsiz
23:45 TEKRAR İyi Aile Babası
02:00 TEKRAR Yatıya Misafirim Var
04:30 TEKRAR Gelinim Mutfakta