Sadakatsiz 9. bölüm bu akşam yayınlanacak mı? 9 Aralık Kanal D yayın akışı

Sadakatsiz 9. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Aradan geçen iki yılın sonunda Volkan geri dönüyor. Asya'nın karşısına çıkan Volkan içinde taşıdığı derin öfke ile eski karısı bir savaşa başlamanın hazırlığını yapıyor. Ali'yi de kendi tarafına çekmeye çalışan Volkan, Asya'ya neler yapacak?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

Sadakatsiz 9 yeni bölümü 9 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da ekranlarda olacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

9 Aralık - Çarşamba

07:00 TEKRAR Sihirli Annem

09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?

11:00 TEKRAR Fatmagül'ün Suçu Ne?

13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

15:45 YENİ BÖLÜM Yatıya Misafirim Var

18:45 CANLI Kanal D Ana Haber

20:00 YENİ BÖLÜM Sadakatsiz

23:45 TEKRAR İyi Aile Babası

02:00 TEKRAR Yatıya Misafirim Var

04:30 TEKRAR Gelinim Mutfakta