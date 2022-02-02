Sadakatsiz 47. Bölüm

Kanal D’nin, her Çarşamba akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a, Melis Sezen ve Berkay Ateş’ in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün konusu şöyle;

Asya yaşananların ardından çareyi Aras ile arasına mesafe koymakta bulurken, Aras Asya’nın güvenini yeniden kazanmaya kararlıdır. Derin’in başına açtığı belayı çözmek için girdiği yol onu daha da büyük bir tehlikenin içine sokar. Volkan ve Leyla yeni bir iş birliği içine girerken, Ali’nin Aras hakkındaki hangi sözleri herkesi dehşete düşürecektir?

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de...

Sadakatsiz sosyal medyada da büyük ilgi gördü…

Sadakatsiz yeni bölümü ile ekranda olduğu kadar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Dizi, tüm gece boyunca #Sadakatsiz, #Asya, #Aras etiketi ile TT'de en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, Sadakatsiz’in dizisinin kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’ in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Utlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.