Sadakatsiz 3. Bölüm Canlı izle 21 Ekim 2020

Kanal D’nin büyük ses getiren dizisi “Sadakatsiz” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Asya, Derin’in hamile olduğunu öğrenen Volkan’ın yapacağı seçimi merak eder. Volkan ya Derin’le olacak, bebeğin sorumluluğunu üstlenecektir ya da kendisini ve oğlunu seçecektir. Öte yandan Derin, Volkan’ın kendisini oyaladığını düşünmektedir ve ondan net bir cevap ister. İki kadın arasında sıkışıp kalan Volkan’ın seçimi, herkesin hayatını etkileyecektir.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Sadakatsiz yeni bölümü ile 21 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de Kanal D’de...

apımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, BBC’nin BAFTA Ödüllü dizisi Doctor Foster’dan uyarlanan “Sadakatsiz”, yine izleyicinin gözdesi olmayı başardı. Dizi, reytinglerde AB kategorisinde 8.49 izlenme oranı ve 21.18 izlenme payı ile en çok izlenen yapım olurken; ABC1 kategorisinde 9.30 izlenme oranı ve 22.03 izlenme payı ile diğer rakiplerini geride bıraktı

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği Sadakatsiz, sosyal medyada da yine en çok konuşulanlar arasındaydı, saatlerce listenin en tepesinde yer aldı. Sadakatsiz, dünyanın dört bir yanındaki televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan eğlence içeriklerinin sosyal medya etkisini ölçen kuruluş The WIT listesine de girdi. Yeni ekrana giren diziler arasında instagram’da uluslararası platformda en çok konuşulan ilk 3 diziden biri oldu.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı 20.00'de Kanal D’de...