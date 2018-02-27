Sadakataşı'ndan Doğu Guta'daki ailelere sıcak yemek yardımı

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği ile Uluslararası Sosyal İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği günlerdir rejim ve destekçileri tarafından bombardımana tutulan ve zor günler geçiren Doğu Guta'da yaklaşık 2 bin 500 aileye sıcak yemek dağıttı.

Sadakataşı Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, etrafı rejim askerlerince sarılı durumda olan Doğu Guta’ya insani yardım girişine izin verilmiyor. Beş yıldır rejim ablukasında olan bölgede son 1 haftada yaşanan çatışmalarda yaklaşık 300 kişi yaşamını yitirdi. Bölgeye zor koşullar altında yardım ulaştırılıyor. Dernek, Uluslararası Sosyal İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile zor günler geçiren Doğu Guta'da yaklaşık 2 bin 500 aile için sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, "İnsani krizin derinleştiği bölgede, çoğu çocuk ve hasta binlerce sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Dernek olarak ‘Doğu Guta’ya sahip çık’ çağrısıyla başlattığımız yardımların ilk etabını sıcak yemek dağıtımı ile gerçekleştirdik. Bölge için acil yardımlarımızı arttırarak devam ettireceğiz." dedi.

Derneğin başlatmış olduğu Doğu Guta yardımları kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. Ayrıca tüm operatörlerden Suriye yazarak 2989'a SMS göndererek 5 TL destekte bulunulabilir.

Muhabir: Emin İleri