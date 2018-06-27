Saça sakala

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaşayan Mehmet Günay, 14 metrekarelik iş yerinde hem berberlik hem de saat tamiri ve satışı yapıyor.

İki çocuk ve iki torun sahibi 73 yaşındaki Günay, 8 yaşında çırak olarak başladığı berberliği sürdürürken, 30 yıl önce saatçi olan kayınbiraderinin askere gitmesiyle bu mesleğe de ilgi duymaya başladı.

Berbere gelen müşterilerinin bozuk saatlerini tamire götüren Mehmet Günay, birkaçının yeniden çalışmaması üzerine ise bu işi de kendisi yapmaya karar verdi.

Günay, iş yerinden 30 yıldır hem berberlik hem de saatçilik yaparken, aynı dükkanda iki işletmenin bulunması ise dikkati çekiyor.

- "65 yıldır berberlik, 30 yıldır da saatçilik yapıyorum"

Mehmet Günay, 65 yıldır berberlik yaptığını ve geçimini bu işten kazandığını söyledi.

İş yerine gelerek vatandaşların saatlerini tamir eden kayınbiraderinin 30 yıl önce askere gittiğini ifade eden Günay, şöyle konuştu:

"Kayınbiraderim amatör olarak saatçilik yapıyordu. Berbere gelenlerin saatlerini alıp, tamir ediyordu. Askere gidince tamir için kullandığı el aletlerini berbere bıraktı. Yanıma gelenler, 'Burada bir saatçi vardı, nerede?' diye sormaya başladı. Kayınbiraderim askerdeyken vatandaşların bozuk saatlerini toplayarak, saatçide tamir ettiriyordum. Götürdüğüm saatlerin bir kısmı bozuk çıkınca, 'Saatçiliği yaparım' dedim. Yeni bir saat aldım ve onu takıp sökerek bu işi öğrendim. 30 yıldır da saatçilik yapıyorum. Tıraş yaparken saat tamiri için gelen olunca hemen diğer tarafa geçiyorum. 14 metrekarelik iş yerimde hem berberlik hem de saatçilik yapıyorum. Bir ömre ve dükkana iki mesleği sığdırdım."

- "Turistler bile gelip iş yerime bakıyor"

Mehmet Günay, küçük ilçe Seyitgazi'de bir meslekle geçim sağlamanın zorluğuna da değinerek, iki mesleği aynı anda yapmasından dolayı zorluk çekmediğini bildirdi.

Dükkanına gelenlerin içerideki saatleri görünce önce şaşırdığını anlatan Günay, "Berber ile saatçinin aynı iş yerinde olması şaşırtıcı geliyor. Turistler bile gelip iş yerime bakıyor. Her insanın belli becerileri vardır. Ben de iki işte beceri göstermişim ki ikisini de sürdürüyorum." diye konuştu.

Mehmet Günay'ın müşterilerinden Okan Çentintaş da bir kişinin iki mesleği aynı anda sürdürmesinin zor olduğunun altını çizerek, iyi bir esnaf olarak gösterilen Günay'ın hem saatçiliğinden hem de berberliğinden memnun olduklarını dile getirdi.