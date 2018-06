Sabri Ülker Vakfı toplum sağlığı için araştırma merkezi kuruyor

İSTANBUL (AA) - Sabri Ülker Vakfı'nın Marmara Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiği Sabri Ülker Uygulama ve Araştırma Merkezi, toplum sağlığının geliştirilmesi ve metabolik hastalıkların önlenmesi için çalışmalar yapacak.

Sabri Ülker Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakıf, toplum sağlığının geleceği ve metabolik hastalıkların önlenmesi için Marmara Üniversitesi ile önemli bir iş birliği gerçekleştirdi.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Arat, Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ülker ve Vakıf Genel Müdürü Begüm Mutuş’un katıldığı törende imzalanan protokol ile Marmara Üniversitesi Sabri Ülker Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ilk adımları atıldı.

Prof. Dr. Emin Arat, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’de büyük önem arz eden bir iş birliği çalışmasının ilk adımını attıklarını belirterek, ülkenin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Marmara Üniversitesi ile Sabri Ülker Vakfı arasında kapsamlı bir iş birliği yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye'de gıda sanayisinin öncüsü olan vizyoner ve hayırsever iş adamı merhum Sabri Ülker’in adını yaşatacak olan Marmara Üniversitesi Sabri Ülker Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurduklarını anlatan Arat, "Merhum Sabri Ülker, Türk insanının damak zevkine hitap eden en lezzetli mamullerin üretilmesine bir ömür vakfetmiştir. Kendisini rahmet ve şükranla anıyoruz. Merhum Sabri Ülker’in adı bugün ülkemizin her yanına dağılmış sayısız hayır eserinin yanı sıra her eve, her aileye, her bireye ve her çocuğa mutluluk veren lezzetlerde yaşamıştır." ifadelerini kullandı.

Arat, bu merkezde yapılacak araştırmalardan elde edecekleri verilerle bilim dünyasında önemli çalışmaların temelini oluşturacaklarını belirterek, "Ayrıca merkezde farklı coğrafyalardan bilim insanlarının da araştırma yapmasına olanak vererek evrensel bir bilim ağı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu sayede tüm dünyaya, insanlığa faydalı sonuçlar elde edeceğimize inancım sonsuz.” yorumunu yaptı.





- "Türkiye’mizin bilimde öncü olması için her türlü desteğe hazırız"





Ali Ülker ise Sabri Ülker Vakfı’nın Marmara Üniversitesi ile ortak bu merkezi kurma hedefinin topluma ve halk sağlığına katkı sunmak, araştırmaları teşvik etmek ve doğru bilgileri toplumla paylaşmak olduğunu ifade etti.

Bu ortak hedef için başta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat’a ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Gündüz’e teşekkür eden Ülker, şunları kaydetti:

"Bilim her ne kadar evrensel olsa da güzel Türkiye’mizin bilim konusunda öncü olması, Türk bilim insanlarının da örnek projeleri hayata geçirmeleri bizim için çok önemlidir. Daha önceki iş birliklerimizden olan Harvard Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi’nde yakın bir tarihte bir sempozyum gerçekleştirdik ve orada da Türkiye’de başlatacağımız bilimsel işbirliğinin ilk işaretlerini vermiştik. Sempozumda ayrıca, araştırmalarını yurt dışında sürdüren bir Türk bilim insanı olarak Doç. Dr. Ömer Yılmaz’a Sabri Ülker Bilim Ödülü’nü takdim etme fırsatı bulmuştuk. Umuyorum ki bu yeni kurulacak bilimsel araştırma merkezi ile son derece yetenekli bilim insanları Marmara Üniversitesi ve Türkiye’mizin adının uluslararası arenada duyulmasını sağlayacak."

Ali Ülker, amaçlarını iş birliği yaptıkları yerli ve yabancı üniversiteleri bir araya getirerek genç Türk bilim adamlarının yetişmesini ve yurt dışı iş birliklerine açılmasını sağlamak olduğunu belirtti.



Marmara Üniversitesi Sabri Ülker Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin çalışmalarına en kısa sürede başlaması hedefleniyor.