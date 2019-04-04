Sabiha Gökçen'de 'büyük taşınma' için önlemler alındı

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma süreci 5 Nisan Cuma günü başlayacak. Saat 03.00'te başlayacak ve 45 saat sürecek taşınma, 6 Nisan Cumartesi akşamı saat 23.59'da tamamlanacak.

Taşınmanın planlanan şekilde gerçekleşebilmesi için, 6 Nisan saat 02.00-14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.

Bu süreçte yolcular sorunsuz şekilde uçuşlarını gerçekleştirebilmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'na yöneldi. Bu havalimanında da yolcuların mağdur olmaması ve uçuşlarını sorunsuz şekilde tamamlaması için çok sayıda önlem alındı.

Sabiha Gökçen Havalimanı, pisti taşınma takvimi süresince yani 48 saat boyunca açık kalacak. Pasaport bankolarının tamamı da yine 24 saat boyunca açık kalarak pasaport işlemleri sırasında sıra oluşmasının önüne geçilecek. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG'nin operasyon birimleri, taşınma takviminde 24 saat hizmet vererek oluşabilecek sorunların önüne geçecek.

"Bin 400 uçak bekliyoruz"

Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin Operasyon Direktörü Göksu Güney, yaptığı açıklamada, taşınmanın gerçekleşeceği 5-6 Nisan'da toplam bin 400 uçak beklediklerini belirtti.

Atatürk Havalimanı'nın kapanması sürecinde İstanbul'un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı olarak bütün koordinasyonu paydaşlarıyla birlikte kurduklarını aktaran Güney, şöyle devam etti:

"5-6 Nisan arasında toplam bin 400 uçak bekliyoruz. Bunların yaklaşık 170 tanesi ilave uçak olarak gelecek. Yine bunların içerisinde 32 büyük gövdeli uçak da bulunuyor. Bu uçaklar Atatürk Havalimanı yerine bize gelecekler. Hemen hemen hepsi yurt dışı bağlantılı uçaklar. Haliyle uluslararası gidişteki yoğunluğumuz artacak."

Oluşabilecek yoğunluğa da değinen Güney, şu bilgileri verdi:

"Yolcularımızın önceden bilmesi gerekiyor ki bu tarihlerde bir yoğunluk olacak. Havalimanına 3 saat önceden gelmeleri gerekiyor. Kabin bagajı ile uçan yolcularımızın ilgili hava yolu şirketlerinden online check-in yapmalarını rica ediyoruz. Böylece çok daha kısa zamanda güvenlik kontrollerinden geçerek uçaklarının bekleme alanlarına geçebilirler. Buradaki başta Mülki İdare Amirliğimiz olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü, aynı zamanda Gümrük Hizmetleri ve burada bulunan tüm hava yolu ve yer hizmetleri paydaşlarımızla çok yoğun bir koordinasyon halindeyiz. 5-6 Nisan'da vardiyalarımızı iki katına çıkardık. Hepimiz sahada olacağız ve yolcularımızın geçişlerinde bir sıkıntı yaşamamasını sağlayacağız"

Bu arada İSG, sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla da yolcuları yoğunluk konusunda uyardı.

Muhabir: Zafer Arslan



