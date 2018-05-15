Şabanözü'nde Engelliler Haftası etkinliği

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla "Hayatı Paylaşmak için Engel Yok, Bahar Şenliğinde Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

Şabanözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, insanların en mükemmel şekilde yaratıldığını söyledi.

İnsanlığın gereği olarak çocuklara ve gençlere sahip çıkılması gerektiğini belirten Yıldırım, "Gelin sizleri burada misafir edelim ve ağırlayalım. Buraları ziyaret edin. İnanın bu ziyaretleriniz bu insanlarımızı çok mutlu etmektedir. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından engelli bireyler tarafından hazırlanan mehteran, tiyatro, şiir dinletisi ve halk oyunları gösterisi sergilendi.

Törene, Şabanözü Kaymakam Vekili Mehmet Faruk Kazdal, Belediye Başkanı Mustafa Karakaya, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.