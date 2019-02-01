Şabanözü Kaymakamı şehit ailesini ziyaret etti

ÇANKIRI (AA) - Şabanözü Kaymakamı Murat Çiçek, 15 Temmuz şehidi Serhat Önder'in ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Çiçek, şehidin babası İsmet ve annesi Kezban Önder'i Bakırlı köyündeki evlerinde ziyaret etti.

Ailenin sorun ve taleplerini dinleyen Çiçek, devletin tüm kurumları ile şehit yakınlarının yanında olduklarını ve her zaman da yanlarında olacaklarını söyledi.

Ziyarete, Cumhuriyet Savcısı Ramazan Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aydoğdu, kurum müdürleri ve Bakırlı köyü muhtarı da katıldı.