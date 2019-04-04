Şabanözü Belediyesinde devir teslim töreni

ÇANKIRI (AA) - AK Parti'den Şabanözü Belediye Başkanı seçilen Faik Özcan, görevine başladı.İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Özcan, belediye binası önünde çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.Özcan, burada yaptığı...