Sabancı Üniversitesi CEF Konferansı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi’nin Akbank’ın kurucu sponsorluğunda hayata geçirdiği "Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance (CEF)" ikinci uluslararası konferansı, 26 Haziran'da İstanbul'da yapılacak.

CEF uluslararası konferans serisinin ikincisinde, fintech girişimleri, bankacılık sektörü ve blockchain teknolojisi yerli ve yabancı uzman ve profesyoneller tarafından ele alınacak.

Konferansın açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Zehra Sayers ve Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer yapacak.

Türkiye ve dünyadan uzman ve profesyonellerin katılımıyla 3 panelin gerçekleştirileceği konferansta, ünlü yatırımcı Mark Mobius da bir konuşma yapacak.