Sabahın Sultanı Seda Sayan Son Bölüm Tamamı izle: 25 Ocak 2022 Salı Tek Parça izle!

Türkiye’nin en güvenilir ismi, özü sözü bir, 7’den 70’e herkesin sevgilisi Seda Sayan, ekranlara bomba gibi döndü. Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’’, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana geliyor.

Seda Sayan; tüm enerjisiyle, ünlü konuklarıyla sabah kuşağında özlenen günleri geri getiriyor. Dopdolu bir içerikle, hayatın içinden hikayelerle, sürpriz konuklarla, müzik ve eğlenceyi evlerinize getiriyor.

Youtube Kanalından İzle

Star’da hafta içi her sabah canlı yayınlanmaya başlayacak olan “Sabahın Sultanı Seda Sayan” , yakında seyirci ile buluşacak. 7’den 70’e herkesin sevgilisi Seda Sayan, yeni programı ile ekrana bomba gibi dönüyor. Türkiye’nin en güvenilir isimlerinden biri olarak yıllardır izleyicilerin sesi olan Seda Sayan, uzun bir aradan sonra sabah kuşağına geri dönüyor