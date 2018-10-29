Saat kaç - Şimdi saat kaçı gösteriyor?

Şu an saat kaçı gösteriyor? Gerçekte saatin kaç olduğu yönündeki tereddütlerin ardı arkası kesilmiyor. Şimdi saat kaç? Türkiye'de saat kaç? Saatinizi kontrol etmek ve tüm detayları öğrenmek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

Saat kaç - Şimdi saat kaçı gösteriyor?
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Bakanlar Kurulunca, saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

ŞUAN SAAT KAÇ İŞTE CEVABI

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Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulanması hakkında karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlar Kurulu kararı uyarınca bütün yurtta saatlerinin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesine karar verildi.

Bakanlar Kurulunun 7 Eylül 2016'da aldığı kararda, 27 Mart 2016 tarihinde saat 03.00'te saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının her yıl ve yıl boyu sürdürüleceği belirtilmişti.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 11:51
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YORUMLAR
Hıdırcan
Hıdırcan - 2 yıl Önce

Ne bicim bir istir bu ya bu saat yüzünden işe gec kaldım simdi normal turkiyedeki saate mi inanalim yoksa simdi ki saate mi inanalim yapacağınız yasanızı s***** yeminle cok sinirliyim su an

mert
mert - 3 yıl Önce

Saoln çok faidalıidi ☺

çiçek
çiçek @mert - 2 yıl Önce

ben beğenmedim arkadaşım başka bişey soruyom bu çıkıyor....

metin kiriş-alanya
metin kiriş-alanya - 3 yıl Önce

Saatimi sizin saat köşesinde ayarılyorum-sitenizin sağ köşeye saat logosunu alabilirmisiniz

Nazlı Dal
Nazlı Dal - 2 yıl Önce

Bence her gün günleri unutmayin

metin arslan
metin arslan - 2 yıl Önce

metin arslan bana saatal

elif fenty
elif fenty @metin arslan - 2 yıl Önce

gerizekalı

ahmet
ahmet - 2 yıl Önce

bilglsayar saati geri almış faydalı oldu teşekkürler

beyza
beyza - 2 yıl Önce

Valla ben de elazığda oturuyorum genelde de hep buradan bakıyorum saate

ms
ms - 2 yıl Önce

Tsk

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