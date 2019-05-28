Saakaşvili tekrar Ukrayna vatandaşı oldu

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili’nin Ukrayna vatandaşlığını geri verdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Saakaşvili’nin daha önce Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmasına neden olan kararnamenin hükümlerini ortadan kaldıran bir kararname imzaladı.

Zelenskiy’nin kararnamesi ile Saakaşvili, yeniden Ukrayna vatandaşlığını kazanmış oldu.

Saakaşvili, 26 Temmuz 2017'de dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun imzaladığı kararname ile vatandaşlıktan çıkarılmıştı.

ABD’de bulunduğu esnada vatandaşlıktan çıkarılma kararı imzalanan Saakaşvili, önce Avrupa’ya gelmiş, Polonya üzerinden sınır ihlali yaparak taraftarları ile Ukrayna'ya giriş yapmıştı.

Daha sonra emniyet güçlerince yapılan bir operasyon ile Kiev’de bulunduğu bir restorandan alınan Saakaşvili, Polonya’ya sınır dışı edilmişti.

Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti. Ukrayna’da Yeni Güçler Hareketi Partisini kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.

Gürcistan'da hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili, 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor. Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı.