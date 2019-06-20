Saadet Partisi'nden BM raporuna ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, Birleşmiş Milletlerin (BM) Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapor hakkında, "Raporda 'Türkiye'den özür dilenmesi' çağrısının yapılması, Türkiye'nin olayın açığa çıkması adına elindeki delilleri uluslararası kurumlarla paylaştığını ve bu anlamda açık bir süreç yürüttüğünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporunu değerlendirdi.

Bu sürecin nereden bakılırsa bakılsın aklın ve havsalanın almadığı bir durum olarak gerçekleştiğini belirten Kaya, Kaşıkçı cinayetinin ardından Amerika'dan ilk beklenen tepkinin doğrudan Suudi Arabistan'a her türlü ciddi uyarı kararını alması gerekirken bu konuda aceleci davranmadığını vurguladı.

Kaya, BM'nin raporunda "diplomatik ayrıcalıkların istismarı ve kendi toprakları dışında güç kullanımının ihlal edildiği" şeklindeki ifadeyle konsoloslukta olanların uluslararası hukuka aykırılığının net bir şekilde ortaya konulduğunu belirterek, "Türkiye süreci bazı noktalar hariç olabildiği ölçüde dikkatli götürmeye çalışmıştır. Bu noktalar da BM raporunda da görüldüğü gibi cinayetin aydınlatılması adına sonuca olumsuz etki eden boyutlarda değildi. Raporda 'Türkiye'den özür dilenmesi' çağrısının yapılması, Türkiye'nin olayın açığa çıkması adına elindeki delilleri uluslararası kurumlarla paylaştığını ve bu anlamda açık bir süreç yürüttüğünü gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı güçlerin Kaşıkçı cinayeti üzerinden Türkiye'ye mesaj vermeye çalıştığına işaret eden Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bu mesajı her boyutuyla aldığını, bu vahim olayın Türkiye ve bölge barışına zarar vermeden bütün açıklığıyla ortaya çıkması için gerekenleri yapmaya devam edeceğini göstermek durumundadır. Türkiye bundan sonra da uluslararası hukuka uygun bir şekilde her türlü adımı şeffaf olarak atacağını ama bu olay üzerinden farklı hedefleri olanlara fırsat vermeyeceğini göstererek hareket etmelidir. Bu olayın çok çetrefilli tuzaklarla dolu olduğu unutulmamalıdır."

