Saadet Partisi Derinkuyu İlçe Kongresi

NEVŞEHİR (AA) - Saadet Partisi Derinkuyu ilçe teşkilatında, Serkan Karasu yeniden başkanlığa seçildi.

Saadet Partisi Derinkuyu İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi, Belediye Düğün Salonunda yapıldı.

İlçe Başkanı Karasu, kongrede yaptığı konuşmada, saadetin ancak sevgi, kardeşlik, hak ve özgürlük adalet, refah ve saygınlık ortamında gerçekleşebileceğini söyledi.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Karasu, "Biz bir siyasi partiyiz. İktidarda kim varsa onun doğrularını ve yanlışlarını ortaya koymak durumundayız. Biz her zaman için saadet diyoruz." dedi.

Kongrede, tek listeyle yapılan oylama sonucunda mevcut başkan Karasu yeniden seçildi.