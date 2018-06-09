Saadet Partisi cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu: Bütün milletimizi kucaklamayı gerçekleştireceğiz

GAZİANTEP (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisince Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen e-mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mevcut problemlerini belirlemek ve çözümleri millete sunmak için kentte olduklarını söyledi.

Meydanda olan siyasi parti liderlerinin, her şartta rakiplerine ve seçmenlerine karşı saygılı olması gerektiğini belirten Karamollaoğlu, "Biz bütün milletimizi kucaklama kararındayız ve kucaklamayı da mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu bizim şiarımız, bu bizim siyaset anlayışımız, bu bizim farkımız." diye konuştu.



Teknolojiyi yakından takip ettiğini ve onun imkanlarından faydalandığını anlatan Karamollaoğlu, "Türkiye'nin tamamına hitap etmek çok zordur. Hele ki miting yapsak 15-20 bin kişiyi ancak bir arayla getiririz. Bu sayede daha çok kişiye ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Karamollaoğlu, konuşmasının ardından partisinin Gaziantep milletvekili adaylarını tanıttı.

Muhabir Mehmet Akif Parlak





