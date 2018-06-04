Saadet Partisi adayları köyleri ziyaret etti

KARAMAN (AA) - Saadet Partisi Karaman milletvekili adayları Orhan Soydan ve Ali Çiftçi seçim çalışmalarını köylerde sürdürdü.

Soydan ve Çiftçi, merkeze bağlı Kisecik, Süleymanhacı, Ortaoba, Madenşehir, ve Kılbasan köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Soydan, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, köylerin boşaldığını ileri sürerek, şunları söyledi:

"Çiftçimiz kazanamaz oldu. Ürettiği ürünün satış fiyatı bisiklet hızında artarken, maliyetleri son model otomobil hızında artıyor. Bundan dolayı çiftçi kazanamıyor. Kazanamayan insanın kendisi ya da evladı köyü terk ediyor. Köylerimizde ölmüşümüze Fatiha okuyacak kimse kalmamış, şu hale üzülmemek elde değil.”

Ali Çiftçi de iktidarın bütçeden çiftçiye sadece 15 milyar lira destek ayırdığını savunarak, "Bu destek olması gerekenin yarısı bile değil, Tarım Kanunu'na göre en az 35 milyar liranın tarıma destek olarak ayrılması gerekiyor. Saadet Partisi olarak tarımı stratejik sektör haline getirilerek Türkiye'yi yeniden kendi kendine yeten ülkelerden biri haline getireceğiz." dedi.