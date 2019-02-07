Saadet Partisi 574 belediye başkan adayını açıkladı

ANKARA (AA) - Saadet Partisi, 9'u büyükşehir, 37'si il, 420'si ilçe, 108'i belde olmak üzere, 574 belediye başkan adayını açıkladı.

Genel merkezden yapılan yazılı açıklamaya göre, partinin 574 belediye başkan adayı belirlendi.

Saadet Partisi yerel seçimlere büyükşehirlerde, Antalya'da Ali Aktaş, Denizli'de Süleyman Demirel, Eskişehir'de Levent Baştürk, Konya'da Hasan Hüseyin Uyar, Malatya'da Osman Cemali Marasalı, Mersin'de Erdal Akan, Sakarya'da Fahrettin Abay, Samsun'da Salih Şen, Tekirdağ'da Feti Pehlivan ile girecek.



Saadet Partisi, ayrıca 37 il, 420 ilçe ve 108 belde belediye başkan adayını da belirledi.

Ankara'da 27 Ocak'ta gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında Genel Başkan Temel Karamollaoğlu 405 adayını tanıtmıştı.