S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor

ANKARA (AA) - S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
Sevkiyat kapsamında 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
- S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi
ANKARA (AA) - S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
Sevkiyat kapsamında 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.