S-400'lerin intikali devam ediyor

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi.
Bu kapsamda dördüncü uçak da Mürted Hava Meydanı’na indi.
- Milli Savunma Bakanlığı: - "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam etmektedir. Bu kapsamda dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi"
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi.
Bu kapsamda dördüncü uçak da Mürted Hava Meydanı’na indi.