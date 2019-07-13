S-400'lerin intikali devam ediyor

- Milli Savunma Bakanlığı: - "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam etmektedir. Bu kapsamda dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi"

S-400'lerin intikali devam ediyor
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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.

Bu kapsamda dördüncü uçak da Mürted Hava Meydanı’na indi.

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