S-400'lerin intikali devam ediyor

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.

Bu kapsamda dördüncü uçak da Mürted Hava Meydanı’na indi.