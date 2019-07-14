S-400'lerin intikali devam ediyor

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi.
Sevkiyat kapsamında altıncı ve yedinci uçakların da bugün inmesinin planlandığı duyuruldu.
- Milli Savunma Bakanlığı: - "S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında beşinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. Altı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlanıyor"
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi.
Sevkiyat kapsamında altıncı ve yedinci uçakların da bugün inmesinin planlandığı duyuruldu.