S-400'lerin intikali devam ediyor

- Milli Savunma Bakanlığı: - "S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında beşinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. Altı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlanıyor"