S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 5. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. 6. ve 7. uçakların da bugün inmesi planlanıyor.

S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 5. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. 6. ve 7. uçakların da bugün inmesi planlanıyor.
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