S-400 alımına TEMAD'dan destek

ANKARA (AA) - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, Türkiye'ye yönelik risklere karşı koymada S-400'lerin caydırıcı bir rol üstleneceğini bildirdi.

Dürgen, yazılı açıklamasında, S-400 hava savunma sisteminin, Türkiye'ye yönelik risklere karşı koymada caydırıcı bir rol üstleneceğine işaret etti.

Teknik açıdan diğer hava savunma sistemlerine yönelik üstünlükleri baz alındığında yapılan seçimin doğru ve yerinde olduğunu vurgulayan Dürgen, "Bu kapsamda ülkemize yönelik güvenlik risklerine ve yaptırım tehditlerine karşı devletimizin ortaya koyduğu kararlı ve güçlü irade, tarafımızca desteklenmektedir." ifadesini kullandı.



