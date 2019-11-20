Rütbesini FETÖ elebaşı Gülen'in taktığı tuğamiral cezasız kalmadı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde rol oynayan, güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alan darbeciler cezasız kalmadı. Bunlardan biri de müebbet hapse çarptırılan eski tuğamiral Murat Şirzai'ydi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, darbe girişimine kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı yapan Şirzai, 15 Temmuz 2016 akşamı eski tuğamiral İrfan Arabacı tarafından karargaha çağrıldı. Şirzai, nöbetçi veya görevli olmamasına rağmen saat 21.08'de otomobiliyle karargaha girdi.

Görevli personele "Birliğe kuvvetli sızma istihbaratı var. Giriş çıkışları emniyete alacağız. Komuta İrfan amiralde. Sizi destekleme amacıyla ilave personel çağırıyoruz. Şimdi gelecekler ve nöbetçilere destek olacaklar." diyen Şirzai, daha sonra darbe girişimine destek amacıyla istihbarat biriminde çalışan personeli karargaha çağırdı.

Birliğin Kuzey Lumbarağzı civarında görevlendirilen darbeci askerler, karargaha giriş yapmak isteyen personeli Şirzai ile eski Deniz Piyade Yarbay Özgen Aykan'a bildirdi ve onların izin verdiği personeli içeri aldı.

Karargahtaki güvenlik kamera kayıtlarıyla Şirzai'nin 16 Temmuz saat 05.48-05.58 arasında İstihbarat Başkanlığı koridoru yanındaki tuvalete altı kez elinde poşet ve yoğun disklerle girdiği, ardından eli boş olarak çıktığı, saat 06.03'te de tuvaletin önüne siyah poşet bıraktığı belirlendi.

O tarihte Deniz Kuvvetleri Komutanı olan emekli Oramiral Bülent Bostanoğlu, beyanlarında darbe gecesi görüşmelerinde edindiği kanaate göre Şirzai ve Arabacı ile eski tuğamiraller Muhittin Elgin, İhsan Bakar ve Hasan Kulaç'ın Deniz Kuvvetleri Karargahını ve Harekat Merkezini darbe teşebbüsü kapsamında kontrol altına aldıklarını dile getirdi.

Darbecilerin sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nce hazırlanan atama listesinde Şirzai için "mevcut görevine devam" yazıyordu.

Şirzai, darbe girişiminin bastırılmasıyla 16 Temmuz sabah erken saatlerde, girişime katılmayan askerlerce yakalandı ve polise teslim edildi.

İtirafçı, Şirzai'nin rütbelerini Gülen'in taktığını söyledi

Şirzai'nin ismi, FETÖ'nün 1993 ve öncesinde askeri liseler ve Harp Akademilerindeki öğrencilerinden sorumlu olan, örgütte yöneticilik ve "Colorado imamlığı" da yapan "Doktor İhsan" kod adlı Hasan Polat'ın, 17 Ağustos 2016'da İstanbul Emniyetinde verdiği ifadede de geçiyordu. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Polat, "Şirzai ve eski Tuğamiral İhsan Bakar gibi isimlerin yüzbaşı sonrası bütün rütbelerini Altunizade'de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e getirdiklerini ve rütbelerin de seremoniyle bizzat Gülen tarafından takıldığını" beyan etti.

FETÖ soruşturması kapsamında firari olan eski tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu da Şirzai'ye 2004, 2011 ve 2013'te 100 tam sicil notu verdi.

Şirzai, darbe girişimi sırasındaki eylemleriyle ilgili Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.

Mahkeme, 6 Mart 2018'de "Şirzai'nin darbe girişimi ne yönelik eylemleri gerçekleştirmek için diğer sanıklarla birlikte kendisine verilen görev kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu işlediğine hükmederek, Şirzai'yi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

Muhabir: Barış Kılıç