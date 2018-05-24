Rusya'dan 'Suriye'deki yabancı güçler' açıklaması

ST. PETERSBURG (AA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, yabancı silahlı güçlerin Suriye'den çıkması ile ilgili olarak Suriye rejiminin kendisinin karar alması gerektiğini söyledi.

Bogdanov, St. Petesburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda gazetecilerin Suriye ile ilgili sorularını cevaplandırdı.

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olarak egemen bir devlet olduğunu söyleyen Bogdanov, "Suriye topraklarında silahlı güçlere gerek olup olmadığına, gerekirse hangi güçlere ihtiyaç olduğuna meşru yönetim karar verir." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile Soçi'de yaptığı görüşmede, "Yabancı silahlı güçlerin Suriye topraklarından çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Muhabir: Ali Cura