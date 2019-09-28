Rusya'dan Suriye'de 'güvenli bölge' açıklaması

NEW YORK (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği söz konusu olduğu için güvenli bölge konusuna ''kayıtsız'' olmadıklarını ve her iki ülkeyle de görüştüklerini söyleyen Lavrov, ''Amerikalıların bölgedeki Kürtleri kullandığını'' ve ''öz yönetim organları oluşturmak için somut adımlar atıldığını'' söyledi.
Lavrov, ABD'nin BM Genel Kurulu görüşmelerine katılacak bazı Rus diplomatlara vize vermemesine ilişkin ise Moskova'nın gerekli adımları atarak karşılık vereceğini ifade etti.