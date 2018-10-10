Rusya’dan 'Soçi mutabakatı' açıklaması

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de İdlib çatışmasızlık bölgesinin silahsızlandırılması yönündeki çalışmaların "yeterince ilerlediğini" söyledi.

Lavrov, Andorralı mevkidaşı Maria Ubach ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Soçi mutabakatının uygulanması hususunda değerlendirmelerde bulundu.

Soçi mutabakatına göre İdlib’in silahsızlandırılması sürecinin 15 Ekim’de sona ereceğini hatırlatan Lavrov, “İdlib çatışmasızlık bölgesinin silahsızlandırılması yönündeki anlaşma yerine getiriliyor. Orada (İdlib’de) tüm gruplarla aktif olarak iş birliği yapma konusunda ana rolü Türk ortaklarımız oynuyor. Bizim bilgilerimiz bu sürecin yeterince ilerlediğini doğruluyor.” ifadelerini kullandı.

Silahsızlandırılan bölgenin 15 Ekim’den sonra tamamen işlevsel olması gerektiğini kaydeden Lavrov, sürecin 1-2 gün uzamasının önemli olmadığını belirtti. Lavrov, “Her halükarda bu işin kalitesi önemlidir. Önemli olan bu iş yürüyor ve biz Türk ortaklarımızın çabasını aktif olarak destekliyoruz.” diye konuştu.

Muhabir: Ali Cura

