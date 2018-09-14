Rusya'dan İdlib'de 'insani yardım koridoru' açıklaması

BERLİN (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'de bölgeden ayrılmak isteyenler için insani yardım koridoru oluşturacaklarını bildirdi.

Lavrov, Rus-Alman forumunda yaptığı konuşmada, İdlib'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın İdlib'de sivillerin çıkarını düşündüğünü savunan Lavrov, "Şüphesiz, biz sivil halkın sorunlarını göz önünde bulundurarak her şeyi tam olarak yapacağız. İdlib'de bulunan gruplar ile yapılan yerel anlaşmaların yanı sıra aynı Suriye'nin güneyinde, Humus ve Doğu Guta'da yaptığımız gibi (İdlib'den) ayrılmak isteyenler için insani yardım koridoru oluşturuluyor." dedi.

Lavrov, sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli bir şekilde insani yardım koridoru oluşturacaklarını ve yerel uzlaşmaları gerçekleştireceklerini ifade etti.

Rusya'nın, Amerikan koalisyonunun Irak'ın Musul ve Suriye'nin Rakka şehirlerinde yaptığı gibi hareket etmeyeceğini vurgulayan Lavrov, o dönemde uzlaşma görüşmelerinin yapılmadığını ve insani yardım koridoru oluşturulmadığını hatırlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Eylül'de İdlib meselesini görüşeceğini anımsatan Lavrov, "Tahran'da 7 Eylül'de onlar (Putin ve Erdoğan) İdlib bölgesi meselesini siviller için en az riskle nasıl çözeceklerini görüşmüşlerdi. Şimdi Rus ve Türk diplomatlar ve askeri uzmanlar arasında görüşmeler yapılıyor. Önümüzdeki pazartesi günü devlet başkanları bu durumu inceleyecekler." dedi.

Muhabir: Ali Cura