Rusya'dan 'ateşkes bitti' açıklaması

ANKARA (AA) - Rusya, Suriye'nin güneyinde ABD ve Ürdün ile müzakere ettikleri özel anlaşmaya tabi ateşkes rejiminin sona erdiğini duyurdu.

Rusya'nın Lazkiye'deki Hımeymim hava üssünün sosyal medya hesabında, askeri muhaliflerin ateşkese uymadığı öne sürüldü.

"Suriye'nin güneyindeki gerginliği azaltma bölgesinin geçerlilik süresinin sona erdiğini söyleyebiliriz." ifadesine yer verilirken, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin geçerliliğinin sürdüğü kaydedildi.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler dün, Dera ilinde 750 bin kişinin hayatının tehlikede olduğu, 45 bin kişinin yerinden edildiği uyarısında bulunmuştu.

Muhabir: Adham Kako



















