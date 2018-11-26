Rusya Ukrayna'ya nota verdi

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın Moskova'daki Maslahatgüzarı Ruslan Nimçinsko bakanlığa çağrıldı.

Ukrayna savaş gemilerinin, 25 Kasım'da, Rusya karasularında ve Karadeniz'de barışçıl kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Ukraynalı diplomat aracılığı ile bu ülkeye nota verildi.

Ukrayna'nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere 25 Kasım Pazar günü yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Azak Denizi'ndeki Kerç boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti.

Muhabir: Ali Cura