Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Rusya, Suriye'de kalıcı birlik oluşturmaya başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Tartus ve Hımeymim üslerinde kalıcı olarak faaliyet gösterecek birliklere yönelik çalışmalara başladı.

26 Aralık 2017 Salı 15:07
Rusya, Suriye'de kalıcı birlik oluşturmaya başladı
banner230

MOSKOVA (AA) - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'deki Tartus ve Hımeymim üslerindeki birliklerin faaliyetlerine kalıcı olarak devam edebilmesi için çalışmaların başladığını bildirdi.

Şoygu, başkent Moskova’da yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Tartus ve Hımeymim’de kalıcı olarak faaliyet gösterecek birlik yapılanmasını geçen günlerde onayladığını belirtti.

Rus parlamentosuna, söz konusu çalışmalara verdikleri destek için teşekkür eden Şoygu, "Suriye'deki Tartus ve Hımeymim üslerindeki birliklerimizin faaliyetlerine kalıcı olarak devam edebilmesi için çalışmalara başladık." dedi.

Putin, geçen haftalarda, Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim üssünde yaptığı açıklamada, Rus birliklerine Suriye'den çekilme talimatı verdiğini belirterek "Rusya'nın Suriye'deki uzlaşma merkezleri ise faaliyetlerine devam edecek. Rusya'nın Tartus ve Hımeymim üslerinin de faaliyetleri kalıcı olarak sürecek." açıklamasını yapmıştı.

Rus donanmasına ait Suriye’nin Tartus’taki deniz üssünün genişletilmesini öngören, Rusya ile Suriye arasında yapılan 49 yıl vadeli anlaşma da Rus parlamentosunun alt kanadı Duma tarafından onaylanmıştı.

Anlaşmaya göre, Rusya’nın Tartus üssü Suriye'nin sivil ve idari yetkisinden tamamen muaf olurken Rusya bölgedeki ortak tesisleri de herhangi bir bedel ödemeden kullanabilecek.

Muhabir: Emre Gürkan Abay

Anahtar Kelimeler:
DünyaRusyaSuriyeŞoygu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim